Dreiste Schwarzfahrer werden in Ulm erwischt

Die Polizei angelt ein Ticket aus dem Kanal, um ein Betrügerpaar zu überführen.

Dreist verhielt sich ein Ehepaar bei einer Fahrscheinkontrolle am Samstagmittag am Ulmer Eselsberg: Gegen 12.30 Uhr überprüfte ein Fahrscheinkontrolleur eine 27-jährige Frau in einem Linienbus der Stadtwerke Ulm. Die zeigte eine Fahrkarte vor, die Auffälligkeiten vorwies.

Anzeige wegen Urkundenfälschung und Betrug

Als der Kontrolleur die Frau bat, ihm die Fahrkarte auszuhändigen, verweigerte die Dame dies. Stattdessen übergab sie den Fahrschein ihrem daneben sitzenden Ehemann. Der Kontrolleur rief aus diesem Grund die Polizei. Noch vor Eintreffen der Streife stiegen das Ehepaar und der Kontrolleur an der Haltestelle "Am Bleicher Haag" aus. Plötzlich entfernte sich der Ehemann und entsorgte die Fahrkarte seiner Frau in einem Kanalschacht. Der hinzukommenden Streife des Polizeireviers Ulm-West gelang es, den Fahrschein aus dem Kanal zu angeln. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dieser um eine Kopie eines Semestertickets des 31-jährigen Ehemanns handelt. Gegen beide Personen wird jetzt wegen Urkundenfälschung und Betrug ermittelt. (AZ)