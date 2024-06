Drogenfund: Polizei entdeckt halbes Kilogramm Haschisch

Von der Ulmer Innenstadt direkt ins Gefängnis: Einen mutmaßlichen Drogendealer erwischt die Polizei dank eines aufmerksamen Ladendetektivs.

Zwar ist der Konsum von Cannabis in Deutschland mittlerweile erlaubt, doch bei den Mengen, die ein 29-Jähriger dabei hatte, greifen Polizei und Staatsanwaltschaft hart durch. Der Mann wurde am vergangenen Freitag mit rund einem halben Kilogramm Haschisch erwischt und sitzt zwischenzeitlich im Gefängnis. Das gab die Ulmer Polizei am Mittwochvormittag bekannt.

Mann trägt in Ulm halbes Kilogramm Cannabis am Körper

Der Fall begann zunächst so: Der 29-Jährige war am Freitagabend gegen 18.30 Uhr in der Ulmer Innenstadt unterwegs. Ein Ladendetektiv beobachtete ihn beim Stehlen, hielt ihn auf und rief die Polizei hinzu. Diese durchsuchte anschließend die Taschen und die Kleidung des 29-Jährigen und fand mehrere Blöcke Haschisch, die er versteckt am Körper getragen hat. Das waren insgesamt 490 Gramm. Zudem vermuteten die Polizeibeamten, dass der Mann an dem Abend sowohl von Alkohol als auch von Drogen berauscht war. Deswegen leiteten sie später Tests ein, welche den Verdacht bestätigten.

Am darauffolgenden Samstag erließ die zuständige Haftrichterin beim Amtsgericht Ulm auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. (AZ)