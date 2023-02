Ulm/Senden

vor 17 Min.

Bizarrer Fall: Ehepaar züchtigt säumigen Schuldner und landet vor Gericht

Plus Eine Frau wird von einem Bekannten immer wieder um Geld angebettelt, der zahlt nie zurück. Da schaltet sie ihren Ehemann ein und es setzt Schläge und Drohungen.

Von Ronald Hinzpeter

Rote Striemen am Hals, Striemen an der Schulter, Rötungen am Unterarm, ein gewaltiger blauer Fleck an der Seite - der 41 Jahre alte Mann aus Senden hat offenbar einiges einstecken müssen. Das alles ist mit Bildern dokumentiert, die nun zu den Prozessakten in einem Verfahren vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts Ulm gehören. Auf der Anklagebank sitzt ein Ehepaar, das den Mann so zugerichtet haben soll, weil es von ihm Schulden eintreiben wollte. Die hatten im Laufe von mehreren Jahren eine beträchtliche Höhe erreicht. Doch die brachialen Methoden der Zwei wertet die Staatsanwaltschaft unter anderem als erpresserischen Menschenraub in Tateinheit mit besonders schwerer räuberischer Erpressung.

