Ein betrunkener Mann rastet nachts im Bus komplett aus und schlägt eine 17-Jährige

Belästigt und geschlagen wurde eine 17-Jährige in der Nacht auf Samstag in einem Linienbus in Wiblingen. Gegen 0.40 Uhr saß die Jugendliche im Linienbus. Ein betrunkener 57-Jähriger setzte sich neben sie. Er sprach sie sofort an, was diese jedoch ignorierte. Der Mann wurde immer aufdringlicher und bedrängte das Mädchen. Deshalb schritten drei 17, 18 und 21 Jahre alte Fahrgäste ein. Sie forderten den aggressiven Mann laut Polizei auf, die Jugendliche in Ruhe zu lassen.

Der Mann rastete dann völlig aus: Er schlug der 17-Jährigen in den Bauch und fasste ihr ins Gesicht. Sie wurde dabei leicht verletzt. Es kam dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Zeugen und dem Aggressor. Die Polizei wurde alarmiert. Beamte des Polizeireviers Ulm-West waren schnell vor Ort und nahmen den Aggressor fest. Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert über 1,5 Promille.

Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen, eine Weiterfahrt im Bus wurde ihm untersagt. Der Mann sieht einer Anzeige wegen Körperverletzung entgegen. (AZ)