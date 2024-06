Ulm

18:04 Uhr

Ein Designerstück auf dem Teller: Das steckt in der Nudel

Plus Es gibt wohl kaum etwas Alltäglicheres als Pasta. Und trotzdem sind die kleinen Teigwaren echte Besonderheiten. Das HfG-Archiv macht sich auf die Spur der Nudel.

Von Franziska Wolfinger

Hartweizengrieß, Wasser, wahlweise Eier, vielleicht ein bisschen Salz: Die Zutatenliste lässt das einfachste Rezept der Welt vermuten. Eine Falle. Bei kaum einem Lebensmittel kann man so tief ins Fettnäpfchen treten wie bei Nudeln und Pasta. In welchem Mengenverhältnis der Teig gemischt wird und in welche Form er anschließend gebracht wird, wird bisweilen zur Glaubensfrage. An einer modernen Nudel bleibt nichts dem Zufall überlassen – das HfG-Archiv zeigt, wie durchdesignt die Nudel und alles, was dazugehört, heute ist.

Linus Rapp sagt: "Nudeln sind mein liebstes Kohlenhydrat." Er kuratierte die Ausstellung "al dente – Pasta und Design". Foto: Franziska Wolfinger

Unter dem passenden Motto "al dente – Pasta und Design" widmet das Museum Ulm an seinem Außenposten in der ehemaligen Hochschule für Gestaltung der Nudel eine eigene Ausstellung. Das passt besser, als manch Ulmer Museumsbesucher auf den ersten Blick vermuten würde. Schließlich war es HfG-Mitbegründer Otl Aicher persönlich, der in einer Dokumentation Teigwaren als ideales Medium zur Erforschung der Relation zwischen Form und Material bezeichnete. Weiter erklärte er: "Makkaroni schmecken anders als Spaghetti, nur aufgrund der Form. Da gibt's gedrehte, da gibt's Gnocchi und dann gibts gezwirbelte und verzwirnte, und immer, immer schmecken sie anders."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen