Ein kleiner Verlag sucht das Abenteuer

2024 wagte Fabrizio Càlzia einen ungewöhnlichen Schritt: Er gründete eine deutsche Niederlassung seines 2006 in Genua gegründeten Verlags Galata. Was wie eine waghalsige Entscheidung wirkt, ist tatsächlich gut überlegt, denn der Verleger, der zeitweise in Ulm lebt, studierte Deutsche und italienische Literaturwissenschaft, dazu Kommunikationswissenschaft in München. Mit seinem Verlag möchte er Texte in die Öffentlichkeit bringen, die er nach „Erfahrung und Gefühl“ unabhängig vom Thema wichtig und gut findet. Eine seiner Publikationen hat auch einen Bezug zur Region.

