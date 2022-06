Diese Tour bietet einen neuen Blick auf das Ulmer Münster

Ein neu konzipierter Spaziergang in acht Stationen durch das Ulmer Münster zeigt auch Kennern der riesigen Kirche ungeahnte Seiten auf.

Für den Münsterpfarrer Peter Schaal-Ahlers ist das Ulmer Münster viel mehr als nur ein Bau. "Es ist der größte Protest gegen die Ökonomisierung, den man sich eigentlich vorstellen kann." Der Bau samt dem höchsten Kirchturm koste nur Geld. Und das Grundstück im Herzen Ulms sei das wohl begehrteste der Stadt. Investoren könnten hiermit viel Geld verdienen. "Das Christentum braucht eigentlich keine Kirchen", sagt Schaal-Ahlers.

Natürlich will Schaal-Ahlers das Münster nicht abreißen. Er will nur darauf aufmerksam machen, dass Kirchenbauten im Gegensatz zu weltlichen Prachtbauten immer übergeordnete Ziele verfolgen. Auf den Spuren der Diakonie, also der Kirche als soziale Einrichtung, begibt sich jetzt ein neues Faltblatt, das anhand von acht Stationen im Münster aufzeigt, warum im Kern 1377 mit dem Bau des Ulmer Münsters begonnen wurde. Und wie die Diakonie - übersetzt "Füreinander da sein" - immer wieder im Laufe der Jahrhunderte ihre Spuren hinterließ.

Das Ulmer Münster und die Diakonie in acht Stationen

Ein Signal an jeden Besuchenden des Ulmer Münsters sendet gleich am Eingangsportal der in Stein gehauene Martin von Tours: Der römische Soldat teilte mit dem Schwert seinen Mantel und schenkte dem Bettler eine Hälfte davon. "Das ist das Urbild des Sozialen", sagt Schaal-Ahlers. Der Grundgedanke des "Füreinander da seins" könne auch am Gründungsrelief des Ulmer Münsters abgelesen werden, weil Jesus Johannes und Maria aufeinander hinweist: Beide sollen füreinander da sein. Darauf beziehe sich auch der seit Jahrhunderten darunter stehende, gusseiserne "Armenkasten": Immerhin 7000 Euro landeten im vergangenen Jahr aus den Taschen von Besucherinnen und Besuchern darin. Geld, das der Arbeit der diakonischen Bezirksstelle zufließt.

Vorstellung Kooperation Diakonie/Münster Vorstellung Kooperation Diakonie/Münster - Führung Münsterpfarrer Peter Schaal-Ahlers, Helga Heilbronner und Petra Frey bei der Almosentfafel. Foto: Alexander Kaya

Auf die Bedeutung der Hilfe weist auch Station Nummer sechs hin. Ein Gemälde zeigt, wie Adlige Geld an arme Menschen verteilen. Ziemlich versteckt, am linken Bildrand ist Jesus als einer der Armen zu sehen. Die Botschaft: "Wer Arme unterstützt, begegnet Gott." Dass auch die Krankenpflege schon im Mittelalter eine Aufgabe der Kirche war, zeigt ein weiteres Gemälde in der Besserer-Kapelle: Der Heilige Rochus ist darauf zu sehen, wie er sich um Pestkranke kümmert.

Die Münsterkanzel von Jörg Syrlin war sehr teuer

Mit dem Widerspruch teurer Bauten wie dem Ulmer Münster und dem Gegensatz gegenüber der Absicht der Kirche, den Armen helfen zu wollen, beschäftigt sich Station Nummer drei. Weil die Predigten so schlecht zu verstehen waren, erhielt die Münsterkanzel im Jahr 1510 einen Schalldeckel. "Ein Brett hätte es auch getan", sagt der Münsterpfarrer. Doch im Ulmer Münster sollte dieses Schallproblem prächtiger gelöst werden, sodass der berühmte Jörg Syrlin 1510 den Auftrag bekam, ein Kunstwerk zu erschaffen. Und so ragt sein 20 Meter hohes Holzkonstrukt bis heute über der Kanzel gen Himmel. Doch weil schon damals dieser Schalldeckel als sündhaft teuer in Verruf geriet, drängte der Ulmer Münsterprediger Ulrich Kraft darauf, im Gegenzug die Armen zu unterstützen. Die Botschaft bringt Schaal-Ahlers im Faltblatt auf den Punkt: "Verschwenderische Schönheit ohne Barmherzigkeit ist unanständig." Dass diese Formel noch heute gilt, lasse sich an Notre Dame in Paris ablesen: Nach dem Brand waren in Stunden "obszöne Summen" für den Wiederaufbau da, so der Münsterpfarrer. Protest regte sich, weil für Not leidende Menschen in Paris der Geldbeutel der Reichen nicht so locker sitzt. So wie damals, als im Münster die teure Kanzel erbaut wurde.

Kreisdiakonieverband und Münstergemeinde entwickelten das Faltblatt

"Die Geschichte wiederholt sich", sagt Helga Heilbronner. Zusammen mit den anderen Kirchenführerinnen Anni Eschenbach und Gabriela Gohl sowie Diakoniepfarrerin Petra Frey und Münsterpfarrer Peter Schaal-Ahlers erstellte sie den neuen Rundgang. Das Faltblatt gibt es gegen einen Unkostenbeitrag von einem Euro am Eingang zum Ulmer Münster. Das Siechtum der Armen, der Kampf gegen Seuchen, Migration und die Bedeutung von Bildung auch für Frauen - Themen, die im Münster dargestellt werden und auch heute noch die Gesellschaft beschäftigen. Eine Botschaft etwa steckt in der Statue von August Francke Hermann. Der 1663 geborene Pfarrer ist in Stein gehauen mit einem Mädchen dargestellt, das ein Buch in den Händen hält. Heilbronner sieht darin im Münster verankerte Gleichberechtigung.