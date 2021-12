Ulm

Ein neues Facebook aus Ulm und für Ulm? Das bietet die Online-Plattform Vima

Vima heißt die Plattform, die in der Pandemie-Zeit – und darüber hinaus – Menschen mit ihren Fähigkeiten, Wünschen und Hobbies zusammenbringt.

Plus Von Reise-Tipps bis Literatur-Gespräche: Die Seite Vima will Menschen in der Pandemie verbinden. Jetzt hat sie der Verein Ileu im Museum Ulm vorgestellt.

Von Veronika Lintner

Zugegeben, noch herrscht kein großer Trubel auf dieser Internet-Seite. Aber hier und da regt sich etwas in den Foren und Rubriken: "Suche jemanden, der sich mit Kameratechnik auskennt und mir ein paar Funktionen erklärt", schreibt da einer. Oder auch: "Suche Interessierte, die mit mir im Tandem Chinesisch auf A1-Niveau trainieren." Und: "Suche Menschen, die sich mit mir über Bücher austauschen." Auf der Internet-Seite Vima, die der Ulmer Verein Ileu ins Leben gerufen hat, sollen sich bald viele solcher Beiträge finden. Die Plattform will Menschen verbinden – jetzt erst recht, in Zeiten der Pandemie.

