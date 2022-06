Einblicke ins Ulmer Zelt: Wenn der Techniker den Stargeiger auf die Bühne zieht

Lokal Das Team vom Ulmer Zelt ist ein eingeschworener Haufen und hat mit Künstlern schon allerhand erlebt. Und dann ist da noch der Geist des Lagerfeuers.

Wenn sich im Ulmer Zelt sich die Stars und Sternchen im Rampenlicht von ihren Fans feiern lassen, bekommen die Besucherinnen und Besucher kaum etwas davon mit, dass hinter der Bühne Dutzende freiwillige Helfer viel Zeit und Herzblut investieren, damit das siebenwöchige Festival in der Ulmer Friedrichsau stattfinden kann. Geschätzt rund 60.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden leisten die Hobbytechniker, Künstlerbetreuer oder Sicherheitsleute jährlich für das Zelt.