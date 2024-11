Einbrecher erbeuten Tresor und Zigaretten aus Gaststätte in Ulm-Gögglingen

Einbrecher erbeuten Tresor: Am frühen Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in eine Gaststätte bei Ulm ein. Wie die Ulmer Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch wohl zwischen 0.30 Uhr und 7.45 Uhr in der Bertholdstraße im Stadtteil Gögglingen.

Die Einbrecher hebelte die Tür zur Sportgaststätte auf. Dort fanden sie Zigaretten und einen Tresor mit Bargeld. Beides nahmen sie mit und flüchtete unerkannt. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Den gestohlenen und aufgebrochenen Tresor haben die Ermittler bereits sichergestellt. Diesen fand eine aufmerksame Fußgängerin am Donnerstagvormittag an einem Feldweg bei Dornstadt. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Tel. 0731/401750 entgegen. (AZ)