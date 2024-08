Einbruch in Apotheke: „Drogenkonsument“ wird erwischt und sitzt in U-Haft

Nach einem Einbruch in eine Apotheke in Ulm sitzt ein 21-Jähriger zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Der Mann ist laut Polizei ein „Drogenkonsument“ und sei den Behörden bereits bekannt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm mitteilen, ereignete sich der Einbruch in der Nacht auf Donnerstag, 8. August. Gegen 1.40 Uhr habe eine Anwohnerin verdächtige Geräusche aus der Apotheke in der Elisabethenstraße gehört. Sie verständigte daraufhin die Polizei.

Vor Ort stellten die Beamten nach eigenen Angaben fest, dass die Scheiben der Apotheke eingeschlagen waren. Kurz darauf hätten sie Verlassen des Gebäudes auch einen Mann festnehmen können. Jener 21-Jährige gilt als „Drogenkonsument“ und soll bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten sein. Er wurde am darauffolgenden Tag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ulm vorgeführt, der gegen den Wohnsitzlosen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erließ. (AZ)