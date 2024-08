Einbruch in Firma im Ulmer Norden: Auto mit Kennzeichen UL-MY 3000 gestohlen

Bei einem Einbruch in eine Firma von Dienstag auf Mittwoch ist ein Auto gestohlen worden. Die Polizei vermutet, dass sich die Tat in den Nachtstunden ereignete. An einem Tor zur Firma im Eiselauer Weg wurde eine Scheibe eingeschlagen. So gelangten die bislang unbekannten Täter wohl in das Gebäude und durchsuchten mehrere Büros.

Aus einem Büro entwendeten sie eine mobile Klimaanlage und fanden die Schlüssel für einen Ford Transit. Mit diesen Wagen fuhren sie von dem Firmengelände in unbekannte Richtung davon. Das Kennzeichen lautet UL-MY 3000. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0731/1880 melden (AZ)