Einbruch in Reihenhaus in Söflingen: Täter schlagen in der Urlaubszeit zu

In ein Reihenhaus in Ulm-Söflingen ist eingebrochen worden. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Einbruch zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 18.30 Uhr, in der Straße Gleißelstetten. Die bislang unbekannten Täter sollen den Spuren zufolge über den Garten auf das Grundstück des Reihenhauses gelangt sein, teilt die Polizei am Dienstag mit. Danach hätten die Täter ein Fenster zerstört und seien hineingestiegen. Im Innern sollen sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht haben. Anschließend sollen die Täter das Haus über die Terrasse verlassen haben. Die Bewohner befanden sich wohl im Urlaub. Die Polizei Ulm hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/3812 entgegen. Ob die Einbrecher Beute machten, muss laut Polizei noch ermittelt werden. (AZ)

Reihenhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einbruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Söflingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis