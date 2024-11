Einbruch in zwei Kindergärten am Ulmer Eselsberg: War es derselbe Täter?

In zwei Kindergärten am Ulmer Eselsberg ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. An beiden Gebäuden im Ruländerweg und Traminerweg hebelten die bislang noch unbekannten Täter Türen auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilt. Danach hätten sich die Einbrecher in Büroräume begeben und durchsuchten diese. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Spezialisten der Polizei sicherten zahlreiche Spuren. Zudem werde geprüft, ob die Einbrüche von derselben Täterschaft begangen wurden. (AZ)

