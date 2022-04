Ulm

vor 18 Min.

Vier Jahrzehnte Capos Größenwahn: Eine Ulmer Kneipenlegende wird gefeiert

Plus Der Gastronom Dieter Zauner, den alle nur Capo nannten, ist seit vier Jahren tot. Am Samstag wird dennoch seine Kneipe gefeiert. Sie wurde in Ulm zum Kult.

Von Oliver Helmstädter

In der Platzgasse 22 sieht es immer noch so aus, als wäre Capo gerade erst zur Tür rausgegangen. Hinter der Theke klebt noch immer sein vergilbtes Porträt in Schwarz-Weiß auf alten braunen Kacheln. Capo in jungen Jahren mit wallendem Haar. Daneben pappen Geldscheine vieler Weltwährungen, darüber tropft die harte Alkoholika: Asbach Uralt, Johnny Walker und Canadian Club. Doch Gastronom Dieter "Capo" Zauner ist tot, seine Legende hält Selcan "Selly" Stegmann, seine Nachfolgerin, seit Anfang 2018 aber am Leben. Am Samstag, 30. Mai, mit einer großen Party.

