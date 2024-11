Einstein Discovery Center: Stararchitekt Libeskind stellt Entwurf vor

Wie könnte das Einstein Discovery Center aussehen, für dessen Bau sich ein Ulmer Verein engagiert? Am Sonntag, 24. November, wird der Entwurf des Stararchitekten Daniel Liebeskind öffentlich präsentiert.

Ab diesem Sonntag in knapp zwei Wochen können sich die Bürgerinnen und Bürger von Ulm und Neu-Ulm ab 19:30 Uhr auf Höhe des Bootshauses am Donauufer ihr eigenes Bild vom Vorentwurf von Daniel Libeskind machen, der mitten auf dem Fluss und vom Ulmer Ufer aus gut sichtbar präsentiert werden wird.

Nancy Hecker-Denschlag, die Vorsitzende des Vereins, freut sich schon darauf. „Bislang war die Reaktion aller Menschen, die einen Blick auf diesen Entwurf werfen durften, ein einhelliges ‚Wow‘ und die Einschätzung, dass dies Albert Einsteins würdig ist und ein weiteres Wahrzeichen Ulms werden wird. Ein Grund für uns, Daniel Libeskinds Idee der Öffentlichkeit an einem Ort zu zeigen, der die Menschen verbindet, nicht nur in Ulm und Neu-Ulm. Und dies auf ganz besondere Weise“, sagt sie.

Besonders Entwurfspräsentation auf dem Wasser

Die verschiedenen Ansichten des Entwurfs werden auf eine Wasserwand projiziert, die sich in der Mitte des Flusses erheben wird und dann vom Ulmer Donau Ufer gut zu sehen ist. Davor wird Daniel Libeskind auf dem Bootshaus potenziellen Spenderinnen und Spendern sowie Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung erläutern, welche Ideen hinter diesem Entwurf stecken und wie sich das geplante Gebäude in das Grundstück Karlstraße 1, wo sich heute noch der SWU-„Glaspalast“ erhebt, integrieren wird. Diese Veranstaltung wird ab 18 Uhr zudem via Live-Stream bei Youtube übertragen. Für Hecker-Denschlag ist die Entwurfspräsentation „der Startschuss, nun auch breit Spenden für dieses einmalige Bürgerprojekt einzuwerben, nicht nur in Deutschland, sondern in aller Welt sowie mit Unterstützung Daniel Libeskinds besonders auch in den USA.“

Mit der Ulmer Firma Liqui Moly, die die Installation auf der Donau sponsort, hat der Verein jüngst einen weiteren Unterstützer gewonnen. Geschäftsführer Salvatore Coniglio sagt dazu: „Albert Einstein hat uns alle mit seiner Außergewöhnlichkeit um Lichtjahre nach vorn gebracht. Wir möchten mit unserer Unterstützung dieses großartige Projekt nach vorn bringen.“