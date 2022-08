Züge müssen wegen Hitze langsamer fahren: Was die Bahn unternimmt

Lokal Seit Tagen gibt es Probleme auf der Brenzbahn bei Elchingen. Auch auf der Illertal- und Donaubahn macht die Hitze den Schienen zu schaffen. Was die Bahn dagegen unternimmt.

Noch immer kommt es auf der Brenzbahn, der Zugstrecke zwischen Ulm und Aalen zu Einschränkungen. Seit über einer Woche schon sind Verspätungen und Zugausfälle zu beklagen. Als Grund gibt die Deutsche Bahn die anhaltende Hitze und zunehmende Trockenheit an. Eigentlich sollten die Probleme bis Ende vergangener Woche behoben sein. Wie eine Bahn-Sprecherin nun auf Nachfrage unserer Redaktion aber mitteilt, scheint die Sache doch etwas aufwendiger und schwieriger zu beheben zu sein. Und offenbar nicht nur dort.