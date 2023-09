Ulm

Er rettete viele Leben: In Ulm gab es den ersten Rettungsspreizer Europas

Plus Vor 50 Jahren importierte die Ulmer Feuerwehr eine Innovation aus den USA. Eine Ausstellung erzählt davon – und lässt einen spektakulären Unfall nicht aus.

Zu einem schweren Verkehrsunfall bringt die Feuerwehr ganz selbstverständlich Rettungsspreizer und Rettungsschere, um eingeklemmte Menschen zu befreien. In Ulm wurde vor 50 Jahren der erste Rettungsspreizer in Europa in Betrieb genommen. Eine Ausstellung im M25 hinter dem Münster würdigt diese Innovation. Mittendrin ist der 79-jährige Peter Mayer. Vor seinem Ruhestand war er stellvertretender Kommandant der Ulmer Feuerwehr und einer der Väter des Rettungsspreizers.

Gegenüber, im Schuhaussaal, widmet sich eine Ausstellung des Kunstvereins der Welt im Krisenmodus. Die Ulmer Feuerwehr ist daran beteiligt. Beim Gang durch die Ausstellung wird nicht nur der erste Rettungsspreizer gezeigt, sondern auch, wie man davor Menschen aus Fahrzeugen gerettet hat. "Die Brandgefahr war enorm", erzählt Peter Mayer. Mit Trennschleifer und Gasbrennern wurden vor der Erfindung zerdrückte Fahrzeuge aufgetrennt, um Menschen zu retten. 1973 erzählte ein Vertreter für Feuerwehrgeräte den Ulmer Feuerwehrleuten, dass es in den USA ein neues hydraulisches Gerät gibt. Die Ulmer waren von dem Gedanken so begeistert, dass sie so ein Gerät bestellten und damit die ersten in Europa waren, die mit der neuartigen Technik arbeiteten. Nicht ohne Stolz spricht Ulms aktueller Feuerwehrkommandant Adrian Röhrle bei einem Rundgang davon, dass solche Rettungsgeräte heutzutage in jedem Hilfeleistungslöschfahrzeug und in jedem Rüstwagen per Norm vorgeschrieben sind.

