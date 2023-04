Ulm

06:00 Uhr

Er war ein "Schabbatkind": Über das Leben von Shraga Goldmann

Plus Ayala Goldmann stellt am Mittwoch ihr Buch über ihren Vater Shraga Goldmann im Ulmer Haus der Begegnung vor. Der Arzt war ein Pionier der Transfusionsmedizin.

Von Florian L. Arnold

Damit wir künftig auch ohne Zeitzeugen die Geschehnisse des Holocaust und des Dritten Reiches nicht vergessen, bedarf es einer vielfältigen Kultur des Erinnerns. Und diese betrifft auch die Kinder und Enkel der Opfer. Ayala Goldmann hat mit ihrem Buch „Schabbatkind“ einen Baustein in dieses Erinnerungsgefüge eingesetzt und stellt dieses Buch am kommenden Mittwoch im Haus der Begegnung vor.

Anlass dieses Werk in Arbeit zu nehmen, war der Tod ihres Vaters Shraga Felix Goldmann, der als Immunologe und Transfusionsmediziner seit 1972 an der Universität Ulm forschte. Am 28. November 2017 starb der Pionier der Transfusionsmedizin kurz vor seinem 82. Geburtstag. Noch innerhalb der 30-tägigen jüdischen Trauerphase „Schloschim“ begann seine Tochter, Erinnerungen an den Vater aufzuschreiben. Es wurde "eher unbeabsichtigt", wie Goldmann sagt, ein Buch über die Familie.

