Mit Gebeten und Gulasch: Russische Gemeinde feiert den Neustart im eisigen See

Dreimal muss der Kopf beim Eisbaden der Deutsch-Russischen Bruderschaft unter Wasser. Um Politik soll es nicht gehen. Aber ganz ohne geht es dann doch nicht.

Das zweite Mal ist das Schlimmste. Das sagen die, die vorher noch nie dabei waren. Dreimal muss der Kopf unter Wasser, streng genommen. Fast alle nehmen es streng an diesem Tag. Auf einigen Feldern liegt gezuckerter Schnee. Die Luft hat null Grad, das Wasser ist etwas wärmer. Wie warm genau, hat niemand gemessen. Bei der DLRG sind sie froh, dass sie von draußen zusehen können.