Erfolgreiches Jubiläum: Die Kulturnacht lockt mehr als 11.000 Gäste nach Ulm und Neu-Ulm

Es war nicht nur das womöglich letzte sommerliche Wochenende, das die Menschen mit Temperaturen von weit über 25 Grad nach draußen und zum Flanieren in die Stadt lockte. Es war am Samstag auch die Kulturnacht in Ulm und Neu-Ulm, die ein breites Publikum anlockte. Mit rund 120 Veranstaltungsorten war es fast egal, wo in Ulm oder Neu-Ulm man sich aufhielt: Das nächste Konzert, die nächste Ausstellung, die nächste Aufführung waren stets nur ein paar Schritte entfernt.

In der Künstlerei dem Illustrator über die Schulter geschaut

In der Ulmer Oststadt öffnete etwa die Künstlerei ihre Türen. In einer Ecke hatte sich Daniel Fernández eingerichtet. Ihm konnten die Besucherinnen und Besucher live bei der Arbeit zuschauen. Der Illustrator fertigte humorvolle Skizzen. Da liegen beispielsweise vier Sardinen eng an eng in einer Büchse. „Kuscheln“ hat Fernández darunter geschrieben. Er ist heuer nicht das erste Mal dabei. Es dürfte seine siebte Kulturnacht sein, meint er. Bevor er Teil Ateliergemeinschaft Künstlerei wurde, war er am Programm der Vh beteiligt.

Icon vergrößern Illustrator Daniel Fernández lässt sich in der Künstlerei bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Foto: Franziska Wolfinger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Illustrator Daniel Fernández lässt sich in der Künstlerei bei seiner Arbeit über die Schulter schauen. Foto: Franziska Wolfinger

Bei seiner ersten Kulturnacht, erinnert der gebürtige Chilene sich, hatte er Angst vor der Sprachbarriere. Am Ende spielte die aber keine Rolle: Der Illustrator malte spontan Porträts der Besucherinnen und Besucher. Das kam so gut an, dass er über Stunden keine Pause machen konnte. „Die Leute kommen und sind begeistert, dass etwas passiert“, sagt Fernández. Das sei, was ihm an der Kulturnacht so gut gefalle. Heute macht er sich auch keine Gedanken mehr um Sprachbarrieren, sondern plaudert mit den Atelierbesuchern entspannt über seine Arbeit.

Icon Galerie 83 Bilder 150 Beiträge an 120 Orten: Das war Rekord. So viel war noch nie geboten bei der Kulturnacht, die ein gemeinsames Projekt der Städte Ulm und Neu-Ulm ist. Heuer fand sie bereits zum 25. Mal statt.

Diese Kulturnacht war eine Rekordnacht

150 Beiträge an 120 Orten: Das war Rekord. So viel war noch nie geboten bei der Kulturnacht, die ein gemeinsames Projekt der Städte Ulm und Neu-Ulm ist. Heuer fand sie bereits zum 25. Mal statt – eine Jubiläumsnacht, die zeigt, dass das Konzept sich einen festen Platz im Kulturkalender der Doppelstadt erobert hat. Beliebt ist sie nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Veranstaltern und Kultureinrichtungen. Da sind nicht nur die üblichen Verdächtigen aus der Kulturszene dabei, wie die Museen in Ulm und Neu-Ulm oder das Theater Ulm, sondern auch Orte, an denen sonst eher weniger Kultur stattfindet.

Icon vergrößern Gypsy Swing, Art-Walk & Önders Groove bereicherten im Schuhhaussaal das Angebot des Ulmer Kunstvereins. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gypsy Swing, Art-Walk & Önders Groove bereicherten im Schuhhaussaal das Angebot des Ulmer Kunstvereins. Foto: Alexander Kaya

Das Theater Luftschloss hatte sich auf dem Platz vor der Neu-Ulmer Sparkasse platziert. 14 Kinder und Erwachsene präsentieren kurze Einlagen, und zwar als Jukebox. Wer sich in das Feld vor einem der Akteure stellte, bekam eine persönliche kleine Vorführung. Von Schauspieleinlagen bis Akrobatik: Die Theatermacher haben sich viel ausgedacht. Bei Elias gab es heuer einen Kartentrick, bei dem er zielgenau die vom Zuschauer gewählte Karte wieder fand und nebenbei ein ganzes Kartendeck verwandelte. Auch der 17-Jährige ist schon eine Art Stammgast der Kulturnacht geworden. Er war schon vier Mal dabei, immer mit Zauberei. Hannah Pelikan, eine der Leiterinnen von Luftschloss, ist sehr zufrieden mit dem Verlauf der Kulturnacht. Bei ihnen sei immer etwas los gewesen und sie konnte sich über viele positive Rückmeldungen des Publikums freuen.

Icon vergrößern Elias zeigt in der Theater-Jukebox des Theater Luftschloss einen magischen Kartentrick. Foto: Alexander Kaya Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Elias zeigt in der Theater-Jukebox des Theater Luftschloss einen magischen Kartentrick. Foto: Alexander Kaya

Goldschmied Anzivino veranstaltet Berblingergeburtstag für den guten Zweck

Auf dem Münsterplatz in Ulm hatte Goldschmied Alfonso Anzivino eine Feier zum 255. Geburtstag von Albrecht Berblinger, dem Schneider von Ulm ausgerichtet. Anzivino, der heute sein Atelier dort betreibt, wo vor rund 200 Jahren Berblingers Werkstatt war, wollte die ikonische Figur der Ulmer Geschichte ehren. Er gestaltete eine Berblinger Statue, die in einer Auflage von 255 Stück produziert wurde und die nun für den guten Zweck – unter anderem das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not – verkauft werden. Es war ein Großprojekt, bei dem viele mitgeholfen haben. Auf dem Münsterplatz zeigten die beteiligten Handwerker, wie viele Arbeitsschritte in der Berblingerstatue stecken – vom Entwurf über die Gießerei bis zur Politur.

Veranstalter der Kulturnacht freuen sich über rund 11.000 verkaufte Tickets

Auch die Kulturnachtsveranstalter hatten Grund zu feiern. Sie zeigten sich äußerst zufrieden mit dem Verlauf der Nacht. Rund 11.000 Eintrittskarten seien ersten Schätzungen zufolge verkauft worden, teilt Projektleiter Christian M. Pfeiffer mit. Über genaue Besucherzahlen kann er noch keine Auskunft geben. Die Eintrittsbändchen wurden an jedem der 120 Veranstaltungsorte verkauft, die finale Kassensturz kommt Anfang Oktober. Vor allem kann aber keiner genau sagen, wie viele Menschen spontan an den vielfältigen Veranstaltungen teilgenommen haben. Denn bei den vielfältigen Konzerten und Aufführungen auf der Straße war oft kein Ticket nötig. So ließen sich noch einige Menschen von den Tangoklängen vor der Vh oder den sanften Technobeats des Duos Kabeltrommel vor der Buchhandlung Aegis anlocken. Zuletzt zog auch die Polizei eine positive Bilanz zur Kulturnacht, deren Sicherheitskonzept sich bewährt hatte und die trotz des großen Andrangs friedlich verlief.