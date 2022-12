Ulm-Ermingen

12:23 Uhr

Einbrecher sind in Ulm-Ermingen unterwegs

Als die Sonne unterging, drangen am Wochenende Unbekannte in ein Haus in der Ortsstraße ein.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag 16 Uhr und Sonntag 20 Uhr. Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner in der Ortsstraße aus. Vermutlich durch ein Fenster gelangten die Unbekannten in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Räume. Einbrecher nehmen Bargeld mit Offensichtlich fanden sie Bargeld und weitere Wertsachen. Das nahmen sie mit. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ulmer Polizei (Telefon 0731/188-3812) hat die Ermittlungen nach den Einbrechern aufgenommen. (AZ)

