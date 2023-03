Erstes mögliches Tiny-House-Areal in Ulm steht vor dem Aus

Plus Weil sich die Ulmer Stadträte nicht einig wurden, fiel das Baugebiet Eschwiesen III durch. Nun steht ein neuer Anlauf an - und eine Besonderheit ist vom Tisch.

CDU/UfA und FWG wollten Eigentum und Einfamilienhäuser, die Grünen forderten weitere Mehrfamilienhäuser: Ende 2022 scheiterten die Pläne für das Baugebiet Eschwiesen III in Wiblingen, weil sich die Mitglieder des Ulmer Bauausschusses nicht auf einen Kompromiss einigen konnten. Nun hat es ein Gespräch gegeben, bei dem ein Kompromiss gefunden werden sollte. Die Chancen, dass das klappt, stehen offenbar nicht schlecht. Ein Teil der Vereinbarungen ist, dass ein Wohnkonzept, das es bislang in der Stadt nicht gibt, auch dort nicht entstehen wird.