Ulm

vor 19 Min.

Erstes Ulmer Herbst-Volksfest steigt im Oktober – das bietet die Premiere

Erstmals wird es in diesem Jahr in Ulm auch ein Volksfest im Herbst geben. Die Karusselltage gehen vom 13. bis 23. Oktober.

Plus Erstmals gibt es auch im Herbst ein Volksfest in Ulm. Die "Karusselltage" starten am 13. Oktober und profitieren von Wasen und Wiesn in Stuttgart und München.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Die Wiesn in München ist bereits in vollem Gange, der Wasen in Stuttgart startet am Freitag. Und in Ulm wird es in diesem Jahr erstmals auch im Herbst ein Volksfest geben. Ab dem 13. Oktober finden die "Ulmer Karusselltage" in der Friedrichsau statt. Anders als auf der Theresienwiese oder in Bad Cannstatt sollen dabei aber nicht das Bier, sondern vielmehr die Fahrgeschäfte im Mittelpunkt stehen. "Eher so wie ein Freizeitpark", sagt Oliver Fischer von der organisierenden VMV GmbH mit Sitz in Neu-Ulm. Es soll "kein Bierzelt-Ballermann" werden.

Die Pläne für das neue Event liegen schon seit Längerem in der Schublade. Als 2020 wegen der Pandemie das Sommer-Volksfest abgesagt werden musste, hatte es bereits Überlegungen dahin gehend gegeben, wie ein kleinerer Freizeitpark coronakonform funktionieren könnte. "Das war der Anfang", erzählt Fischer vom Unternehmen "Volksfeste, Märkte, Veranstaltungen". Doch daraus wurde zunächst nichts. Zwischenzeitlich wurden die Pläne wieder aus der Schublade gekramt. Weil die Vorbereitungen aber für ein solches Event schon ein Jahr im Voraus beginnen, sei es für 2022 noch zu kurzfristig gewesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen