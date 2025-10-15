Fahrer wird auf B30 bewusstlos: Lkw fährt in den Graben

Eine Sattelzugmaschine ist am Mittwochvormittag auf der B30 südlich von Ulm in den Graben gefahren. Vermutlich wegen eines medizinischen Problems war der Fahrer während der Fahrt bewusstlos geworden.

Gegen 9.30 Uhr war der 61-jährige Lkw-Fahrer mit seiner Sattelzugmaschine in Richtung Ulm unterwegs, als er zwischen Donaustetten und Wiblingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nachdem er auf Höhe eines Parkplatzes die rechte Leitplanke gestreift hatte, geriet der Lastwagen am Ende des Parkplatzes nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die Böschung hinunter. Im Graben blieb die Zugmaschine an einem Wildschutzzaun stehen. Unfallzeugen verständigten den Rettungsdienst. Um an den bewusstlosen Fahrer in seinem Führerhaus heranzukommen, haben Polizisten die Seitenscheibe eingeschlagen. Nach einer ersten Untersuchung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Bergung des Lkw musste die rechte Fahrspur gesperrt werden, um einen Mobilkran und ein Bergefahrzeug zu positionieren. Nach knapp vier Stunden war die B30 wieder frei befahrbar. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich, Angaben zum Gesundheitszustand des Lkw-Fahrers konnte die Polizei nicht machen.