Fahrgast schlägt an Steinernen Brücke auf Busfahrer ein

In der Ulmer Innenstadt ist es am Montagabend zu einem Streit zwischen einem Busfahrer und einem Fahrgast gekommen. Der Fahrgast soll dabei auf den Busfahrer eingeschlagen haben.

Als der 28-Jährige an der Steinernen Brücke in den Bus Richtung Senden einsteigen wollte, soll ihm der Busfahrer den Zutritt verwehrt haben. Der Busfahrer kannte den Fahrgast demnach und konnte sich erinnern, dass es in der Vergangenheit mehrfach Streit und Probleme mit dem Fahrgast gab. Der nun darauffolgende verbale Streit eskalierte und der 28-jährige Fahrgast schlug mindestens dreimal auf den 45-jährigen Busfahrer ein.

Die alarmierte Polizei nahm den 28-Jährigen vorläufig fest und legte ihm Handschellen an. Nachdem der Sachverhalt geklärt war und kein Haftgrund vorgelegen hatte, wurde der Schläger wieder auf freien Fuß entlassen. Der Busfahrer blieb unverletzt und konnte nach der Anzeigenaufnahme seine Fahrt verspätet fortsetzen. (thhe)