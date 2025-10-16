„Familienbild mal anders“: Vh Ulm veranstaltet Mitmachfotoausstellung für alle

Familie – das sind die Eltern und mindestens eins, gerne auch mehrere Kinder. Das ist zumindest die gängige Definition. Doch die trifft nicht immer zu. Die vh Ulm fragt für ihre neue Mitmach-Fotoausstellung: „Was bedeutet Familie für dich ganz persönlich?“ Alle sind aufgerufen, ihr individuelles Familienbild einzuschicken.

Die Kulturabteilung hat die Ausstellung passend zum aktuellen Semestermotto „Familie“ geplant. Tanja Nova, die den Kulturbereich der vh verantwortet, sagt: „Mich interessiert, was die Bürgerinnen und Bürger zu dem Thema denken.“ Sie hofft auch ganz verschiedene Perspektiven, abseits klischeehafter Vorstellungen. Der Begriff Familie sei heutzutage auch ein offener Raum, der viele Interpretationsmöglichkeiten zulasse, die über reine Blutsverwandtschaft hinausgehe. Auch Freunde oder die Wohngemeinschaft können zu einer Art selbstgewählten Familie werden. Familie sei auch nicht für jeden eine positive Erfahrung – auch diesen Stimmen möchte Nova mit der Ausstellung „Familienbild mal anders“ Raum geben.

So machen Sie bei der Ausstellung „Familienbild mal anders“ mit

Mitmachen darf jeder. Es gibt keine Altersbeschränkungen. Die Bilder müssen bis zum 7. Januar in möglichst guter Auflösung und dem Format jpeg an familienbild@vh-ulm.de geschickt werden. Jedem Bild sollte ein kurzer Erklärtext (50 bis 100 Wörter, auch auf Englisch möglich) beigefügt werden. Eine Auswahl der Fotografien wird auch Hartschaumplatten gedruckt und ist ab dem 27. Februar in einer Ausstellung in der Räumen der vh Ulm zu sehen. Die Fotografen bekommen ihr professionell gedrucktes Bild im Anschluss als Geschenk.

Weitere Veranstaltungen der Kulturabteilung zum Thema Familie sind eine Lesung mit Katharina Bendixen aus ihrem Buch „Eine zeitgemäße Form der Liebe“ am Donnerstag, 6. November, 19.30 Uhr und am Donnerstag, 11. Dezember, spricht die Professorin Lisa Küchel im Rahmen von vh Architektur zum Thema „Wohnen, Freiraum und gute Nachbarschaft – Innerstädtisch Wohnen auch für Familien“.