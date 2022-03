Felix Lobrecht geht an die Schmerzgrenze: So war der Auftritt im Ulmer Roxy

Er ist ein Teil des Duos "Gemischtes Hack" und füllt in Ulm mit seinem neuen Programm zweimal die Halle. Auch vor Scherzen über Todkranke schreckt er nicht zurück.

Vorbei sind die Zeiten, als die großen Stars am Samstagabend auf den Bildschirmen der Nation zu sehen waren. Das derzeit erfolgreichste Comedy- und Podcast-Duo "Gemischtes Hack" bricht stattdessen seit fünf Jahren mit seinen Onlineshows sämtliche Zuschauerrekorde. Auch wenn die Macher des Podcasts über die offiziellen Zahlen einen Mantel des Schweigens legen, gehen die Aufrufe in die Millionen. Felix Lobrecht ist die Hälfte von Gemischtes Hack und bereitet sich derzeit auf seine Solotour vor. Bevor der Comedian auf die großen Bühnen der Münchner Olympiahalle, der Hamburger Barclays Arena oder des Globe in Wien steigt, sollte an den Fans in Ulm im Praxistest das neue Programm "All you can eat" erprobt werden.

Auch die weiteren Termine von Felix Lobrecht sind ausverkauft

Schon nach wenigen Minuten waren hier die jeweils rund 800 Plätze für zwei Vorstellungen restlos vergeben. Kein Wunder, schließlich sind auch alle weiteren Termine der Tour ab April ausnahmslos ausverkauft. Zu sehen bekamen die Probanden einen Stand-up-Comedian, der in seiner Schärfe die Tradition von Harald Schmidt oder Ingo Appelt weiterführt. Auch Lobrecht brach in der Show bis zur Schmerzgrenze die Tabus und bisweilen machte sich der Eindruck breit, dass der Komiker für eine gute Pointe selbst seinen besten Freund opfern würde. Sogar seine Mutter, die 1993 starb, wurde ins Programm aufgenommen.

Dabei balanciert der 33-Jährige jedoch erstaunlich gut auf dem schmalen Grat zwischen zynischem Humor und entgleister Geschmacklosigkeit, wenn er etwa von Gregor, einem todkranken Fan, erzählt. Der hatte sich ein Treffen mit dem Comedian gewünscht und Lobrecht erzählt freimütig davon, wie schwer es gewesen sei, sich auf diese Situation vorzubereiten: "Ich wusste nicht, ob ich da ein Geschenk mitbringen soll – wäre ja auch rausgeschmissenes Geld gewesen, wenn jemand nur noch wenige Tage zu leben hat", sagt der Comedian und legt noch ein makabres Wortspiel drauf: "Sterbenskranke Menschen sind wie Balkone in schlechten Wohngegenden – wegen der schlechten Aussicht." Drei Tage nach dem Treffen sei Gregor an Krebs gestorben, sagte Lobrecht. Ein Punkt, an dem sein sonst so temporeiches Programm fast zum Stillstand kommt: "Ich soll von Gregor ausrichten, dass ihr euer Leben nur mit den Menschen verbringen sollt, die euch etwas bedeuten."

Felix Lobrecht, der Jäger im Dschungel des Wahnsinns

Wie mit dem geistigen Holzhammer bricht der Komiker dann aber gleich die andächtige Stille wieder auf, als er von Dat, dem Kellner im Vietnamesischen Restaurant, erzählt. Nur weil er Witze über Ausländer macht, sei er kein Rassist, stellt der Comedian klar. "Über rassistische Witze regen sich doch nur immer die Deutschen auf", findet Lobrecht und erklärt, dass die Gesellschaft unbelastbar sei, weil man sonst keine Probleme habe. "Nur Hitler hatte richtig Probleme, weil du so einen Zweifrontenkrieg mit nach Hause nimmst, da schaltest du nach Feierabend nicht einfach ab." Und wieder zündet die Pointe beim Publikum, das größtenteils aus der dritten und vierten Nachkriegsgeneration stammt. "Ich sehe Hitler in Dokus so oft im Fernsehen, dass bei mir ein Gewohnheitseffekt entstanden ist und mein dummer Kopf verknüpft diese Zeit damit, zu Hause auf der Couch zu liegen." Rund zwei Stunden bekamen die Show-Probanden ein Programm geboten, das Lobrecht wie ein Jäger im alltäglichen Dschungel des Wahnsinns als Beute präsentierte. Vielleicht ist der Comedian auch nur ein moderner Till Eulenspiegel, der einer von Emotionen überfluteten Gesellschaft den Spiegel vorhält.

