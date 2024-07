Feuerwehreinsatz in Ulm: Kerzenglas explodiert auf Balkon

Auf einem Balkon im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Ulmer Magirusstraße ist in der Nacht auf Montag ein Kerzenglas explodiert. Die Bewohnerin, die vom Knall gegen 1 Uhr wach wurde, konnte das dadurch entstandene Feuer mit einem Eimer Wasser löschen. Verletzt wurde niemand. Als die Feuerwehr eintraf, war nach Polizeiangaben nur noch Rauch vorhanden. Die Kerze war demnach unbeaufsichtigt und explodierte aufgrund der großen Hitze. Balkonmöbel fingen Feuer, auch eine Fensterscheibe zerbrach. Am Haus entstand ein Schaden von circa 20.000 Euro. Die Polizei Ulm ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. (AZ)

Feuerwehreinsatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis