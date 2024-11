Fliegerbombe an der Karlstraße entdeckt: Areal rund um Baustelle muss evakuiert werden

Auf der Baustelle an der Ecke Karlstraße/Neutorstraße in Ulm ist am Montag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Derzeit laufen dort noch die Gründungsarbeiten, und dabei wurde der Blindgänger am Nachmittag entdeckt. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Stuttgart sind vor Ort und entschieden auf eine Entschärfung noch am Abend. Dazu muss ein Radius von 300 Metern um den Blindgänger evakuiert werden.

Evakuierung nach Bombenfund: Die Deutsche Bahn stellt den Zugverkehr zwischen Ulm und Stuttgart ein

Das betrifft beispielsweise das Ulmer Theater, jedoch nicht mehr die Bundesstraße 10, die durch Ulm führt. Die Deutsche Bahn stellt ab 20 Uhr den Zugverkehr zwischen Ulm und Stuttgart sowie zwischen Ulm und Aalen ein. Noch liegen keine Angaben vor, wie viele Menschen von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen sind und wie lange diese dauern.

Das betroffene Grundstück befindet sich gegenüber vom SWU-Gebäude, dem sogenannten „Glaspalast“, wo künftig das von Stararchitekt Daniel Libeskind geplante Einstein Discovery Center stehen soll. Der Konzern von Drogerieunternehmer Erwin Müller plant auf dem Areal, auf dem die Bombe entdeckt wurde, einen Gebäudekomplex mit 142 Wohnungen und einem Supermarkt. Das Gelände liegt seit mehreren Jahren brach, nachdem der frühere Investor, die Ulmer Firma Realgrund, Insolvenz hatte anmelden müssen.