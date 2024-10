„Fisch fromm Frisör“: Comedy-Trio "Eure Mütter" begeistert im Roxy

So ein Abend mit „Eure Mütter“, den könnte man glatt mit einem wirklich launigen und geistreichen Abend im Freundeskreis vergleichen. So, als würde man zusammen in der Stammkneipe sitzen und über die unumgänglichen Widrigkeiten des Lebens, skurrile Alltagssituationen, kleine Belanglosigkeiten philosophieren, sie bis ins Irrwitzige weiterspinnen und mehr als einmal um die Ecke denken. Wer kennt das nicht? So ein Abend, an dem man sich das ein oder andere Mal vor Lachen den Bauch halten muss.

Eine Pointe jagt die nächste

Die schweren Themen wie Politik werden bewusst ausgespart. Einfach mal zwanglos sein und sich selbst nicht so ernst nehmen. Wie erfrischend! Bei „Eure Mütter“ ist das auch so. Nur, dass sie das Ganze am Freitagabend im Roxy auf der Bühne und vor ausverkauftem Haus machen. Rund zwei Stunden lang folgt Pointe auf Pointe. Ihre aberwitzigen Hirngespinste servieren sie größtenteils gesungen oder als Sketch. Und das kommt privat ja eher selten vor. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

Bei „Eure Mütter“ geht es zum Beispiel um den adretten Herren nebenan im Lokal, der zu seinem Eintopf lediglich Messer und Gabel vorfindet und diesen misslichen Umstand mit dem doch sehr eigen formulierten Satz „Mir steht der Sinn nach einem Löffel“ aus der Welt schaffen will. Daraus kann man kein Lied machen? Doch, man kann! Das Ulmer Publikum klatscht beherzt mit. Dann wären da noch die leidigen Whats-App-Gruppen mit ihren etwa 26 Teilnehmern (die wahre Errungenschaft der modernen Kommunikation!), denen man halt leider manchmal angehören muss, obwohl man es sich anders wünschen würde. Die Frage nach dem Verbleib von Paulas Freundebuch in der Whatsapp-Klassenelterngruppe stellen die drei Komiker nur allzu nachvollziehbar nach.

Publikum beteiligt sich Songwettbewerb

In der Pause darf dann auch das Publikum kreativ werden, wie es Tradition ist bei den „Müttern“, mit dem kleinen Wettbewerb um das witzigste Lied zur Vermarktung einer Wurmkur für Katzen. Von „Wenn ich geh, dann geht nur ein Teil von mir“ bis hin zu „Wurmlos durch die Nacht“ war alles dabei. Ganz im Rammstein-Sound kommt dann die Arie zum „Fußnägel schneiden“ daher. Das letzte Tabu unserer Gesellschaft, meinen „Eure Mütter“ und wünschen sich zeitgleich, dass Rammstein in Zukunft über eben solche Themen wie Fußnägel singt, statt der umstrittenen bisherigen. Dass die drei Barden auch keine Witze auf die eigenen Kosten scheuen, merkt man mehr als einmal. Am besten dann, als „Mutter“ Andi ein Lied für seine beiden Kollegen trällert, indem er aufzählen will, was er so alles an ihnen mag. Die Liste der Pros ist dabei, salopp formuliert, deutlich kürzer als die dann folgende Liste der Cons. Nach diesen und zahlreichen weiteren aberwitzigen Darbietungen schließen die drei „Mütter“ ihr Programm mit einem Show-Haare-Waschen vom Feinsten ab – das Publikum im Roxy ist aus dem Häuschen.

„Fisch fromm Frisör“ ist das achte Programm der drei Komiker Andreas Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann, die bereits seit 1999 zusammen unterwegs sind. Und das bedeutet nicht nur, dass „Eure Mütter“ bereits seit 25 Jahren Bühnenerfolge feiern und somit Routiniers in ihrem Fach sind, sondern auch, dass der Alltag, mit all seinen Widrigkeiten, doch andauernd genügend Anlass zum herzhaften Lachen bietet und Grund genug ist, das Leben nicht ganz so ernst zu nehmen. Und das ist doch die schönste Botschaft, die man an diesem Abend mit nach Hause nehmen kann.

Wer sich selbst einmal davon überzeugen will, hat am 24. Januar 2025 noch einmal Gelegenheit dazu. Dann kommt die einzige Comedy-Truppe, die sich mit „Hallo, wir sind Eure Mütter!“ ankündigen darf und dafür tosenden Applaus erntet, nämlich ein weiteres Mal ins Ulmer Roxy.