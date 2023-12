Ulm

Für die ukrainischen Kinder ist das Krippenspiel ein Stück Heimat

Kinder der ukrainischen Schule in Ulm zeigten am Samstag ein traditionelles Krippenspiel.

Plus Mehr als 800 Buben und Mädchen aus der Ukraine leben derzeit in Ulm. Ein Teil von ihnen gestaltet an ihrer Schule eine besondere Weihnachtsfeier.

Von Dagmar Hub

Es ist ein Krippenspiel, wie es in diesen Wochen an vielen Schulen gezeigt wird. Und doch eine Aufführung, die so ganz anders ist. "Vertep" heißt das traditionelle ukrainische Krippenspiel, das mehr als 60 Schülerinnen und Schüler der ukrainischen Samstagsschule „Znayko“ in der Martin-Schaffner-Schule erlebten oder selbst aufführten – ein wichtiges Stück Identität für sie, erklärt Nestor Aksiuk, Vorsitzender der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Ulm/ Neu-Ulm.

Darum geht es in dem Krippenspiel der ukrainischen Kinder

„Vertep“ ist ein uraltes Mysterienspiel, das man eigentlich als Puppenspiel aufführt – aber es ist auch stark verbunden mit ukrainischen Weihnachtsliedern. 1999 haben es die Charaktere der Tradition in der Ukraine sogar auf eine Briefmarke geschafft. Die Kinder im Krippenspiel sind verkleidet als die Figuren dieses Spiels – die Engel und die Könige sind dabei, aber auch der Sensenmann und der Teufel.

