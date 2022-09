Für einen besseren Start ins Leben: So läuft das Hebammen-Studium in Ulm

Lokal Mit dem Wintersemester startete das Studium der Angewandten Hebammenwissenschaft in Ulm. Das ändert sich bei einem der wichtigsten Berufe der Welt.

Der Beruf der Hebamme wird als der wohl älteste Frauenberuf angesehen, nachgewiesen seit etwa 5000 Jahren. In der Gegenwart ändert sich angesichts der Komplexität und Vielfalt dessen, was eine Hebamme – die Bezeichnung gilt unabhängig vom Geschlecht – können muss, sehr viel: Deutschland folgt als letzter EU-Mitgliedsstaat den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation und beschloss Anfang 2020 die Akademisierung der Hebammenausbildung.