Ganz nah dran im Tanzlabor

Die Nähe zum Publikum ist fester Bestandteil der Choreografie "When love walked in", die am Samstag im Roxy zu sehen sein wird. Ein Workshop lässt noch tiefer blicken.

In ihrem Tanzabend "When love walked in" fragen die israelischen Choreografen Yossi Berg und Oded Graf nach der Essenz der Liebe und danach, was es bedeutet, zu lieben. Diesen Samstag sind sie damit im Roxy zu Gast. Am Vorabend der Aufführung führen sie in einem Tanzworkshop in ihre Arbeitsweise ein.

Darum geht es in "When love walked in"

Bei "When love walked in" kommt das Publikum den Tänzerinnen und Tänzern ungewöhnlich nahe, denn diese versammeln die Zuschauenden ganz nah um sich herum im Kreis. So ist nicht nur jede Bewegung hautnah zu erleben, sondern es ist regelrecht zu spüren, wie die Tanzenden von der Liebe und ihren Herausforderungen erzählen, kündigt der Veranstalter an. "Eine einmalige Erfahrung, die dazu betragen soll, die Grenzen zwischen Kunst und Publikum aufzulösen." Die Choreografie besteht aus einer Reihe von Kurzgeschichten, in denen sich drei Menschen zwischen persönlicher Nostalgie und kollektiver Erinnerung bewegen. Sie singen und tanzen, um die Lücke zwischen innerer und äußerer Welt zu schließen. Es tanzen Ofri Mantell, Tal Adler Arieli und Yossi Berg.

Yossi Berg und Oded Graf kreieren seit 2005 gemeinsame Stücke. Berg tanzte zuvor bei der Batsheva Dance Company und dem Physical Theatre von DV8, Graf war Mitglied der Kibbutz Contemporary Dance Company. Berg und Graf, die beide in Tel Aviv leben, waren mit ihren Produktionen weltweit auf Tournee und erhielten mehrere renommierte internationale Auszeichnungen.

Am 14. Juni geben die beiden um 18 Uhr einen Tanzworkshop im Roxy TanzLabor. Der Workshop wird auf Englisch durchgeführt und ist offen für alle Tanzlevels. Maximal 20 Teilnehmende. Tickets für 10 Euro gibt es unter www.roxy.ulm.de und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Wer Workshop und die Aufführung besuchen möchte, kann ein stark vergünstigtes Kombiticket buchen. (AZ)