Gardena versprüht trotz Problemen Optimismus

Im Jahr 2022 konnte Gardena seine Marktposition und sein Wachstum trotz Lieferkettenengpässen weiter ausbauen. An Investitionen rund um Ulm soll festgehalten werden.

Der weltweite Umsatz der Ulmer Marke Gardena belief sich im Geschäftsjahr 2022 auf 1,208 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 29 Prozent gegenüber 1.025 Millionen Euro im Vorjahr, in dem Gardena erstmalig die Umsatzmarke von einer Milliarde Euro übersprungen hatte.

Streng genommen, also "organisch", wie Fachleute sagen, war der Umsatz im vergangenen Jahr um sieben Prozent rückläufig. So trugen Währungseffekte und nicht mehr Nachfrage mit sechs Prozent sowie die Übernahme von Orbit Irrigation mit 31 Prozent zum Umsatzwachstum bei.

Gardena-Chef Åström und die strategischen Fortschritte

Im ersten Halbjahr konnte die Husqvarna-Tochter Gardena das während der Pandemie erreichte Umsatzniveau behaupten. In der zweiten Jahreshälfte war der Umsatz durch Bestandsreduzierungen im Handel sowie durch anhaltende Engpässe in den weltweiten Lieferketten, besonders bei elektronischen Komponenten, beeinträchtigt.

Das Jahr 2022 sei für die Division Gardena also ein schwieriges gewesen, das die finanziellen Erwartungen nicht erfüllen konnte, teilt das Unternehmen schriftlich mit. "Strategisch haben wir jedoch wichtige Fortschritte gemacht. Wir haben unsere Führungsposition auf dem US-Markt und bei der smarten Bewässerung durch die erfolgreiche Integration der kürzlich übernommenen Orbit Irrigation gestärkt. Und wir haben erfolgreich innovative und nachhaltigere Produkte eingeführt", wird Pär Åström, Chef der Gardena Division, zitiert. Deshalb halte das Unternehmen an der langfristigen Wachstumsstrategie und den geplanten Zukunftsinvestitionen fest.

Gardena will Stammsitz in Ulm sanieren

Am Stammsitz in Ulm will etwa Gardena investieren: Hier, am Arbeitsplatz von 1930 Menschen, habe Gardena Großes vor, wie bereits im vergangenen Jahr verkündet wurde. Neben einer Sanierung soll die Marke sichtbarer im Donautal werden: Es gebe Überlegungen, Gardena im Ulmer Donautal repräsentativ in einem "Showroom" darzustellen. Der Nachbar Seeberger hatte es vorgemacht. Auch ein neues Vor-Ort-Geschäft, auf Neudeutsch Flagship-Store, ist möglich. Bislang gibt es lediglich einen improvisiert wirkenden Werksverkauf in einem Zelt an der Hans-Lorenser-Straße.

Zum Thema Investitionen gehört auch die geplante Erweiterung des Standorts Heuchlingen im Landkreis Heidenheim. Im Dezember wurden die an das Werk angrenzenden Grundstücke von der Gemeinde an das Unternehmen übertragen.

Die Husqvarna Gruppe beschäftige in Deutschland zum Jahresende 2022 rund 2370 Mitarbeitende an den Standorten Ulm, Heuchlingen, Niederstotzingen und Laichingen sowie im Außendienst. Das sind rund 90 Mitarbeitende mehr als zum vergangenen Jahresende. Weltweit sind rund 3500 Mitarbeitende für die Gardena Division tätig. (AZ/heo)