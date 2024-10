Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannte heben Kanaldeckel in Ulm aus

Am Mittwochfrüh entfernten zwei Unbekannte in Ulm nach Polizeiangaben mehrere Schachtdeckel. Gegen 3.15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass in der Weickmannstraße zwei männliche Personen unterwegs wären und Schachtdeckel herausheben würden.

Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West fuhr sofort dort hin, um die Gefahr zu beseitigen. Die Beamten stellten fest, dass die Unbekannten beginnend von der Einmündung St.-Barbara-Straße/ Weickmannstraße bis hin zur Kreuzung Weickmannstraße / Reichenauer Weg sowie auch noch im Reichenauer Weg sämtliche Kanaldeckel aushoben. Die schweren Deckel wurden von den Polizisten wieder eingesetzt. Zu Schaden kam niemand. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei Ulm-West unter der Tel. 0731/188-3812 entgegen.:

Ob sich die Personen, die die Kanaldeckel entfernten, Gedanken darüber machten, welche Gefahren sie dadurch für andere Menschen schaffen, ist nicht bekannt.

Noch ermittelt die Polizei nach den Tätern. Klar ist, dass es sich dabei nicht um einen einfachen „Streich“ handelt, sondern um einen „Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“. (AZ)