Geiselnahme in Ulmer Starbucks: Prozess gegen 44-Jährigen beginnt

Im Januar dieses Jahres soll ein 44-jähriger Soldat im Starbucks am Münsterplatz mehrere Gäste und Mitarbeitende als Geiseln genommen haben. Jetzt beginnt der Prozess am Landgericht Ulm gegen den Mann. Am ersten Verhandlungstag am Montag, 9. September, ist die Vernehmung mehrerer Zeugen vorgesehen. Nach jetzigem Stand soll der Prozess bis 10. Oktober dauern. Ein psychiatrischer Sachverständiger wird das Verfahren begleiten.

Das wirft die Staatsanwaltschaft Ulm dem Angeklagten vor

Nach dem Anklagevorwurf hatte der Soldat spätestens am 26. Januar den Entschluss gefasst, in Ulm mehrere Personen in seine Gewalt zu bringen und mit dem Tode zu bedrohen. Nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft wollte er die Polizeibeamten während des Einsatzes zu einem finalen Rettungsschuss zwingen. Die Gefährdung der Geiseln habe er dabei in Kauf genommen.

Noch am selben Abend ging er in das Café, wobei er eine täuschend echte Pistolenattrappe sowie einen nicht funktionsfähigen Nachbau eines Maschinengewehrs bei sich geführt habe. Er habe die Gäste wie auch die Mitarbeitenden des Cafés – insgesamt zwölf Personen – als Geiseln genommen und bedroht, zugleich aber auch aufgefordert, die Polizei zu rufen. Bis auf eine Geisel habe er dann die anderen Personen nach und nach gehen lassen. Mit der letzten Geisel ging der dann nach draußen und hielt der Frau die Waffenattrappe an den Nacken. Wie von ihm erwartet eröffnete die Polizeibeamten das Feuer, woraufhin der Angeschuldigte selbst getroffen und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Sämtliche Geiseln blieben unverletzt.

Der 44-jährige Soldat befindet sich seither in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeschuldigte die Tat im Zustand der erheblich verminderten Schuldfähigkeit begangen hat, weshalb auch seine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angestrebt wird. (AZ)