Gemeinderat Ulm: Es wird bunter im Ulmer Rathaus

Das Ulmer Rathaus: In Ulm wurden 40 Sitze im Gemeinderat neu vergeben.

Von Oliver Helmstädter

Bis kurz vor Mitternacht zog sich am Montagabend die Auszählung der Stimmen zur Wahl des Ulmer Gemeinderats. Was sich bei der Auszählung bis tief in die Nacht noch getan hat.

Es kam nur auf wenige Stimmbezirke an. Doch dann um 23.30 Uhr die Gewissheit. "Nur" 15 von 16 Parteien und Vereinigungen schafften es in das Ulmer Stadtparlament. Die Piratin Anja Hirschel, die auch bereits knapp als Spitzenkandidatin den Einzug ins Europaparlament verfehlte, ist doch nicht dabei. Während das Ergebnis der Europawahl bereits am Sonntagabend vorlag, fand die sehr viel komplexere Erfassung der Stimmen für den Gemeinderat im Laufe des Montags statt. Insgesamt waren 1.270 ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz. Oberbürgermeister Martin Ansbacher dankte im Rathaus allen, die bei dieser Wahl geholfen haben, für ihre Arbeit: "Ich finde es nicht selbstverständlich, dass es in Ulm auch dieses Mal wieder gelungen ist, alle Wahlteams personell mit Freiwilligen zu besetzen." Die Spannung im Ulmer Rathaus bei der Bekanntgabe der Wahlergebnisse war greifbar. Foto: Oliver Helmstädter Die Auszählung habe sich am Ende als diffiziler entpuppt hat, als die Stadtverwaltung vorher dachte. Denn viele Wahlberechtigte haben von der Möglichkeit zu kumulieren und zu panaschieren Gebrauch gemacht, dadurch hat die Auszählung unerwartet lang gebraucht. Die Fraktion der Grünen gewann im Endspurt - entgegen unserer Meldung zum Redaktionsschluss . noch einen Sitz hinzu. Trotz Verlusten wurden die Grünen entgegen des bundesweiten Trends mit fast 20 Prozent stärkste Kraft, gefolgt von der CDU mit 17 Prozent. Die SPD um ihren Stimmenkönig und Listenanführer Martin Rivoir kam auf sechs Sitze. Damit haben die Sozialdemokraten zum ersten Mal seit 25 Jahren an Stimmen zugelegt. Die SPD legte in Ulm doch zu Dass die Ulmerinnen und Ulmer mit der SPD nicht fremdeln, hat sich bereits durch den Wahlsieg von Martin Ansbacher gegen den CDU-Amtsinhaber Gunter Czisch Ende vergangenen Jahres gezeigt. Die SPD-Fraktion schrumpfte also nicht von 7 auf 6 Sitze. Die SPD-Fraktion bestand seit 2019 aus fünf SPD-Mitgliedern, einer Stadträtin der Linken und einer Stadträtin der Piraten. Die SPD-Liste für sich hat sich im Vergleich zu 2019 entgegen unserer gestrigen Meldung also um einen Sitz verbessert. Was noch mehr hängen bleibt von der Wahl ist, dass unter der Kategorie "Sonstige" über 40 Prozent der abgegebenen Stimmen landeten. Überraschend ist dabei nicht, dass die AfD zwei Sitze ergatterte und die zahlreichen Freien-Wähler-Listen von Söflingen, mit ihrem Fokus auf die Wählerschaft von Lehr über Wiblingen bis Söflingen gewählt wurden. Neu für Ulms ist etwa, dass "Exoten" wie die Tierschutzpartei, die Klimaliste oder auch die Junge Liste mit ihrer erst 16-jährigen Spitzenkandidatin in den Gemeinderat einziehen. Ulms OB Martin Ansbacher sprach von einem "bunt gemischten Gemeinderat". "Ich denke ich kann sehr gut damit arbeiten." Die Wahlbeteiligung lag bei: 57,01 Prozent und damit etwa auf dem Niveau von 2019. Lena Schwelling (Grüne), die sich als Stimmenkönigin über den größten Zuspruch von allen Kandidierenden freuen kann, erwartet nun in den nächsten Tagen und Wochen "viele Gespräche" über die Bildung von Fraktionsgemeinschaften. "Bisher haben wir eine geordnete Struktur immer gut hinbekommen.." Vereidigung des neuen Gemeinderats in Ulm am Schwörmontag Die Amtszeit des neu gewählten Gemeinderats beginnt direkt am Tag nach der Wahl. Der tatsächliche Amtsantritt der Stadträte erfolgt aber erst nach dem sogenannten Wahlprüfungsbescheid. Als Termin hierfür strebt die Stadt den 22. Juli an, den Schwörmontag. Am höchsten Ulmer Feiertag soll der neue Ulmer Gemeinderat vereidigt werden. Das sind die Namen aller neuen Stadträte und Stadträtinnen in Ulm Das ist die neue Sitzverteilung im Ulmer Gemeinderat Grüne : 8 , Lena Schwelling , Richard Böker , Yelizaveta Strelkova, Yvonne Schefler , Cengiz Öner Banu, Sigrid Räkel-Rehner, Julia Emmerich-Mies, Ulrich Metzger

: , , , Yelizaveta Strelkova, , Banu, Sigrid Räkel-Rehner, Julia Emmerich-Mies, CDU : 7 , Thomas Kienle , Barbara Münch , Winfried Walter , Hans-Walter Roth , Brigitte Röder , Mario Schneider , Bernd Mattiesen

: , , , , , , , SPD : 6 ( Martin Rivoir , Dorothee Kühne, Haydar Süslü, Heike Veile-Selig , Larissa Heusohn, Georgios Giannopoulos

: ( , Dorothee Kühne, Haydar Süslü, , Larissa Heusohn, Georgios Giannopoulos FWG (Freie Wählergemeinschaft Ulm ): 2 , Klaus Kopp , Leo Baumholzer

(Freie Wählergemeinschaft ): , , Leo Baumholzer UWS (Unabhängige Wählervereinigung Ulm-Söflingen): 3 , Norbert Nolle , Reinhold Eichhorn , Angritt Scheuter

(Unabhängige Wählervereinigung Ulm-Söflingen): , , , Angritt Scheuter FDP : 2 , Ralf Milde, Katja Wörz

: , Ralf Milde, Katja Wörz WWG (Wiblinger Wählergemeinschaft): 2 , Wolfgang Sittrich, Reinhard Kuntz

(Wiblinger Wählergemeinschaft): , Wolfgang Sittrich, Reinhard Kuntz UVL (Ulmer Vorort-Liste Jungingen , Lehr, Mähringen ): 2 , Gisela Kochs , Oliver Baumann

(Ulmer Vorort-Liste , Lehr, ): , , AfD : 2 , Daniel Rottmann, Nicolas Brickenstein

UfA ( Ulm für Alle): 1 , Katrin Hartmann

( für Alle): , Die Linke : 1 , Eva Maria Glathe-Braun

: , Glathe-Braun BLO (Bündnis für lebenswerte Ortschaften): 1 , Samuel Rettig



(Bündnis für lebenswerte Ortschaften): , Tierschutzpartei : 1 , Bastian Rohm



: , Bastian Rohm KlimalisteBW : 1 , Annemarie Brückner

: , Junge Ulmer Liste: 1, Emilia Stella Schneider

Piraten: 0

