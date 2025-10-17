Gewalt an Ulmer Berufsschule: Gibt es genug Unterstützung für Integrationsklassen?

Es war erschreckend, was der Rektor der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in Ulm kürzlich in einer Sitzung des Ulmer Schulbeirats berichtete: Er erzählte von regelmäßigen Schlägereien, Bedrohungen und auch Angst unter den Lehrerinnen. Es ist eine Berufsschule, in der es sogenannte VABO-Klassen gibt für Jugendliche, die kaum über Deutschkenntnisse verfügen. Nach den Schilderungen meldete sich der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg (BVL) zu Wort. Er fordert mehr Unterstützung mit Blick auf diese Klassen.

„Ich bin entsetzt über die jüngsten Gewaltausbrüche an beruflichen Schulen in Ulm. Was muss noch alles passieren, bis die Schulen endlich mehr Unterstützung besonders für die Integration junger Geflüchteter in den VABO-Klassen erhalten? Seit über einem Jahr werden nun bereits die Hilferufe der Schulleitungen und unsere Warnungen ignoriert“, sagt der BLV-Vorsitzende Thomas Speck.

Der Berufsschullehrerverband bemängelt zu wenige Lehrkräfte

„Die Krise ist das neue Normal und führt zu Dauerstress bei Schulleitungen und Lehrkräften. Immer wieder muss der Unterricht an einzelnen Standorten gekürzt werden, wenn nicht genügend Lehrkräfte zur Verfügung stehen“, erklärt der Berufsschullehrerverband. Die jungen Erwachsenen bräuchten weit mehr als nur Deutschunterricht. „Die Bewältigung psychosozialer Traumata fordert viel mehr Beziehungsarbeit als üblicherweise.“

„Leider hat sich bis heute nichts getan, so dass ich noch einmal ausdrücklich mehr Lehrerstellen für Unterstützungsangebote im VABO fordere, ansonsten riskieren wir noch mehr Schüler in Parallelwelten mit Gewalt, Kriminalität und Arbeitslosigkeit zu verlieren. Lehrerinnen und Lehrer können nur dann eine gute Arbeit leisten, wenn sie nicht um Leib und Leben fürchten müssen. Auch unbeteiligte Schülerinnen und Schüler müssen ausreichend geschützt werden“, betont BVL-Chef Speck.

Wie blickt das Regierungspräsidium Tübingen als obere Schulaufsichtsbehörde auf die Gewaltschilderungen an der Ulmer Berufsschule? „Natürlich nehmen auch wir im Regierungspräsidium wahr, dass es immer wieder einmal zu gewalttätigen Ereignissen in unseren Schulen kommt. Gleichzeitig muss man sagen, dass der Schulleiter diese im Schulausschuss natürlich auch komprimiert vorgestellt hat, um sein Anliegen zu verdeutlichen“, erklärt Pressesprecher Stefan Meißner. Auch er erklärt, dass unter anderem VABO-Klassen besondere Aufmerksamkeit verdienen, da sich hier „Schüler mit wenig Schulerfahrung und in großer sprachlicher und kultureller Vielfalt treffen“.

Die Lehrer vor Ort würden unterstützt, indem man sie über Gewaltpräventions- und Schutzkonzepte in den Schulen informiert. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch bereit, solche Konzepte gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern einer Schule zu erarbeiten“, so Meißner. In den Schulpsychologischen Beratungsstellen würden Psychologen bereitstehen, auf deren Unterstützung zurückgegriffen werden kann. Ob es genug Sozialarbeiter und Psychologen gibt, sei „immer eine Frage des Ermessens“, so Meißner.

Nach den Gewaltschilderungen wird die Stadt Ulm aktiv

„Fälle von Gewalt gibt es an Schulen bedauerlicherweise immer wieder. Das fängt bei Mobbing an und geht bis hin zu körperlichen Angriffen“, erklärt die Stadt Ulm nach den Schilderungen des Ulmer Rektors – und wird nun aktiv: „Die Stadt Ulm und die Polizei möchten die Lehrkräfte für dieses Thema sensibilisieren. Gemeinsam mit der Abteilung für Prävention der Polizei erarbeitet die Stadt ein Projekt, um Gewaltpotenziale frühzeitig erkennen und einschreiten zu können. Beteiligt sind unter anderem die Abteilungen Bildung und Sport, die Abteilung Soziales sowie die geschäftsführenden Schulleitungen sowie der Elternbeirat Ulmer Schulen.“

Und wie ist die Situation an den zwei Berufsschulen im Landkreis Neu-Ulm? „Allgemein ist es so, dass Konflikte immer mal wieder in allen Klassen der Berufsschule, in den verschiedenen Fachbereichen unterschiedlich ausgeprägt, auftreten können“, teilen die Berufsschulen in Neu-Ulm und Illertissen mit. In Neu-Ulm gibt es elf sogenannte Berufsintegrationsklassen (BI) für junge Menschen mit Migrationshintergrund und Deutschdefiziten, in Illertissen gibt es aktuell keine. Die Konflikte würden sich aber auch nicht auf BI-Klassen und auf Schüler mit Migrationshintergrund beschränken, erklären die Schulen und betonen: „In unseren BI-Klassen gibt es aktuell keine Auffälligkeiten.“