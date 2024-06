Ulm

vor 16 Min.

Granada bringt die Partystimmung ins Ulmer Zelt

Plus Es wurde österreichisch im Ulmer Zelt. Die fünf Grazer von "Granada" waren in der Friedrichsau zu Gast - nicht unbedingt virtuos, aber bestens gelaunt.

Von Stefan Kümmritz

Eingefleischte Fans der Band Granada wussten direkt, wer da im Ulmer Zelt spielen würde: eine Stimmung machende Austro-Pop-Band aus dem österreichischen Graz. Ältere, nicht ganz so kenntnisreiche Besucher, fühlten sich dagegen an die nordschwedische Band gleichen Namens erinnert, die zu Beginn des Jahrtausends mit wunderbarem Folkpop glänzte, sich aber 2003 auflöste. Sie hatte sich nicht wieder zusammengefunden und so können die fünf österreichischen Burschen ihre meist sehr fröhlichen Songs unter dem Bandnamen Granada zum Besten geben. Und das taten sie am Samstagabend im fast proppevollen Zelt ausgiebigst.

Lieder in Mundart, die trotzdem zum Mitsingen einluden und das Publikum war begeistert. Partystimmung machte sich trotz des trüben Wetters breit und da spielte es keine Rolle, dass sich die meisten Songs vom Rhythmus und vom Klang sehr ähnelten. An vorderster Front stand Sänger und Gitarrist Thomas Petritsch. Er ist nicht mit einer begnadeten Stimme gesegnet, doch einerseits passte diese zum österreichischen Slang, andererseits verstand er es, mit Gestik, Mimik und unterhaltsamen Einwürfen auch zur bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft, das Publikum schnell auf seine Seite zu ziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen