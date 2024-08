Griesbadgalerie: Frischer Wind für einen Ulmer Kulturort

Die Griesbadgalerie ist ein Kunstort in Ulm, der sich immer wieder neu erfindet. War es in der Anfangszeit unter Rainer Bühring ab Ende der 1970er Jahre vornehmlich Kunst aus dem akademischen Bereich, die dort zu sehen war, verlagerte sich der Fokus unter einer neuen Leitung (ab 2011) und mit der Erfindung der „Stiege“-Bar auf das Experimentelle und Interdisziplinäre. Petra Schmitt, die seit 2019 die Galerie allein führte, hat die Einrichtung Ende des vergangenen Jahres in junge Hände abgegeben – oder, wie es Adela Knajzl schmunzelnd ausdrückt, „die richtigen Leute miteinander verkuppelt“.

