Größer als die Sedelhöfe: Ulmer Milliardär Ludwig Merckle kauft Postareal

Plus Das Unternehmen des Ratiopharm-Gründer-Erbens hat das Post- und Telekom-Areal am Ulmer Hauptbahnhof gekauft. Das sagt OB Gunter Czisch dazu.

Der Ulmer Milliardär Ludwig Merckle, ältester Sohn des verstorbenen Ratiopharm-Gründers Adolf Merckle, steigt groß in die Ulmer Stadtentwicklung ein. Sein Unternehmen kaufte einen Bürokomplex in der Nähe des Ulmer Hauptbahnhofs, der mit 20.800 Quadratmetern Grundfläche größer als die Sedelhöfe sind. Ulms OB Gunter Czisch spricht bei dem Areal von einem Schwerpunkt der Stadtentwicklung.

Die Merckle-Gruppe hat für die Umsetzung bereits eine Firma gegründet, die Ulmer Posthöfe GmbH. Das Gelände wurde vom größten deutschen Immobiliendatenanbieter, Thomas Daily, mit 87 Millionen Euro bewertet, bei Jahresbruttomieteinnahmen von 5,2 Millionen Euro. Angaben zum erzielten Preis und Namen des Käufers macht Demire auf Nachfrage nicht. Langjähriger Hauptmieter ist die Deutsche Telekom.