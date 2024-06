Ulm

vor 16 Min.

Großbaustelle unter laufendem Betrieb: der Ulmer Hauptbahnhof

Alles zu: Der Ulmer Hauptbahnhof wird in großem Stil umgebaut.

Plus "Mit dem Ziel im Blick, modern und schick bis Ende 2026" steht auf den Absperrungen am Ulmer Hauptbahnhof. Immerhin gibt es dort inzwischen wieder frische Semmel und eine Bahnhofsmission im Container.

Von Oliver Helmstädter

Zu den Stoßzeiten morgens und Abend herrscht großer Andrang am kleinen Wagen: Den Essen ist ein rares Gut am Ulmer Hauptbahnhof. Die Filiale der Großbäckerei Hamma in der Eingangshalle hatte wie alle anderen Abieter auch im Mai geschlossen. Doch seit einer knappen Woche steht immerhin wieder ein Verkaufswagen der Ravensburger Bäckerei auf dem Vorplatz. Der kleine Verkaufswagen ist nur eine Übergangslösung, heißt es vor Ort. Eine große Containerlösung, die auch Platz für die komplette Belegschaft der früheren Hamma-Filiale biete, soll folgen. Wie es mit Umbau des Drehkreuzes der Region weitergeht.

Die Entkernung des Empfangsgebäudes läuft. Mit "Fair Play" ist inzwischen der letzte Mieter ausgezogen. Wie die Bahn auf Nachfrage mitteilt, endet das Vertragsverhältnis mit der Spielhalle zum 30. Juni, eine neue Spielhalle sei nicht geplant. So etwas wie Spielhallen passen nicht zum Konzept, mit dem die Bahn bereits jetzt die Zukunft bewirbt: "Mein Einkaufsbahnhof" heißt es auf Bannern, die den verwahrlosten Zustand des Jetzt verdecken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen