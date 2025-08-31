Großer Vokalspaß im Kirchenraum: Millenium Ensemble tritt in Ulm auf

In der Kirche St. Maria Suso in Ulm gab es ein vorzügliches Vokalensemble zu erleben: das Dresdner „Millenium“-Ensemble, alles ehemalige „Kruzianer“, also Chorknaben des Dresdner Kreuzchores. Sie boten in der (fast) vollbesetzten Kirche ein abwechslungsreiches Programm rund um die „Jahreszeiten“, von Renaissance bis Pop, in der klangschönen Grätsche zwischen Bruckner und Depeche Mode.

