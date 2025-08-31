Icon Menü
Großer Vokalspaß im Kirchenraum: Millenium Ensemble tritt in Ulm auf

Das junge Dresdner Vokalensemble „Millenium“ begeisterte mit sanglicher und stilistischer Bandbreite beim Konzert in Ulm. Bald kehren sie zurück.
Von Florian L. Arnold
    Neun Sänger, die ein Herz und eine Seele sind: Das Millenium-Ensemble überzeugte auf ganzer Linie in St. Maria Suso in Ulm. Foto: Florian L. Arnold

    In der Kirche St. Maria Suso in Ulm gab es ein vorzügliches Vokalensemble zu erleben: das Dresdner „Millenium“-Ensemble, alles ehemalige „Kruzianer“, also Chorknaben des Dresdner Kreuzchores. Sie boten in der (fast) vollbesetzten Kirche ein abwechslungsreiches Programm rund um die „Jahreszeiten“, von Renaissance bis Pop, in der klangschönen Grätsche zwischen Bruckner und Depeche Mode.

