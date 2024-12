Handtaschendiebstahl und Sachbeschädigung auf P+R Parkplatz in Ulm am zweiten Weihnachtstag

Autoscheibe eingeschlagen: Auf eine Handtasche hatte es ein Unbekannter am Donnerstag bei Ulm abgesehen.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am zweiten Weihnachtstag zwischen 13 Uhr und 22.30 Uhr auf dem P+R-Parkplatz in der Heidenheimer Straße nahe der A8. Ein Unbekannter schlug an dem 5er-BMW eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Im Fahrzeug befand sich eine Handtasche, die nahm er mit. . In der befanden sich mehrere Schlüssel und ein Firmenausweis. Die Polizei Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. An dem Auto entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.