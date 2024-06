"High Voltage" im Zelt: Alles neu, nicht alles besser

Plus Ein Erlebnis sind die ausverkauften Shows auch dieses Jahr. Doch Hochspannungsmomente sind rarer als in früheren Jahren.

Ulm. „High Voltage“ ist ein Fixpunkt im Zeltprogramm. Jedes Jahr sorgen zwei abendfüllende Shows für ein ausverkauftes Zelt. Die Show der Absolventen der Staatlichen Artistikschule in Berlin begeistert mit atemberaubenden Artistik-Acts. In diesem Jahr war vieles anders: „Meditation“ hieß die Performance mit viel Musik und Lichtkunst, mit Unterbewusstseins-Reise, Yoga und Thai Chi, mit Selbstfindung und dem Feiern des Gruppenerlebnisses.

Es hatte krankheitsbedingt Umstellungen gegeben, was für die Künstlerinnen und Künstler bis zum letzten Moment vor der Show Stress bedeutet haben muss. Mit dabei diesmal: nicht nur die Berliner Absolventen, sondern auch Schüler und Absolventen anderer Artistikschulen.