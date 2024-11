Im Juli eröffnete „Die Einsteins“: So lief der Start im neuen Museum

Gut 4300 Menschen haben das neue Ulmer Museum „Die Einsteins“ seit der Eröffnung Anfang Juli besucht. Damit blieb das Haus ein ganzes Stück hinter den selbst gesteckten Erwartungen zurück. Doch dass das Museum eine wichtige Funktion in der Stadt erfüllt und dass es in den wenigen Monaten auch auf einige Erfolge zurückblicken kann, dieser Meinung waren die meisten der anwesenden Kulturausschussmitglieder, die diesen ersten Bericht zur Arbeit von „Die Einsteins“ hörten.

„Die Einsteins“ leistet wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur

Das Museum leiste einen wertvollen Beitrag zur Erinnerungskultur, sagte etwa Ulrich Metzger (Grüne), der auch den versöhnenden Ansatz des Hauses lobte, das die Familiengeschichte der Einsteins im Kontext von Vertreibung und Holocaust erzählt und die heute lebenden Angehörigen der Familie mit ins Boot holte. Auch Eva-Maria Glathe-Braun (SPD) äußerte sich wie eine ganze Reihe ihrer Ratskollegen und -kolleginnen positiv und lobte die inhaltliche Konzeption: „Es geht nicht um Albert Einsteins Erfolge, sondern um individuelle Schicksale. Genau davon brauchen wir mehr. Wenn wir unsere Demokratie stärken wollen, müssen wir mehr Geschichten erzählen.“

Einzig die Besucherzahlen stießen vereinzelten Ratsmitgliedern sauer auf. Man habe da schon höhere Ansprüche gehabt, als man sich im Gemeinderat für die Einrichtung des Museums die Einsteins entschied, sagte Ralf Milde (FDP). Konstruktive Rückmeldung kam von Samuel Rettig (Grüne Fraktion), dem aufgefallen war, dass das Museum in Sachen Online-Präsenz noch Verbesserungspotenzial hat. Ulrich Metzger wiederum versuchte die Besucherzahl anders einzuordnen: Für ein Objekt, das mit seinem Thema gerade nicht dem Zeitgeist entspricht, halte er die Besucherzahl für ein tolles Ergebnis.

Künftig sollen mehr Schulklassen das Museum besuchen

Ausgebremst war das Museum auch durch das elternzeitbedingte Ausfallen der pädagogischen Fachkraft, die für die Vermittlung an Kinder und Jugendliche zuständig wäre, wie Museumsleiterin Sabine Presuhn erklärte. Bei Schulklassen gebe es noch viel Potenzial, das in Zukunft auch ausgeschöpft werden soll.

Riesig ist das Interesse am neuen Museum dafür bei den Nachfahren und heute lebenden Verwandten der Familie Einstein. Viele waren zur feierlichen Eröffnung angereist und haben in Ulm nun wieder einen Anknüpfungspunkt an die so jäh durch die Nazis unterbrochene Familiengeschichte gefunden. Wie sehr sie das Museum schätzen, zeigt sich auch darin, dass sie dem „Die Einsteins“ seit der Eröffnung weitere besondere Dokumente, Briefe und Bücher aus ihren privaten Archiven geschenkt haben.