Häufig zu viel Nitrat in privatem Brunnenwasser – das ist zu beachten

Ein Umweltschutzverein hat 102 Wasserproben aus der Region Ulm untersucht. In zehn davon wurde der Grenzwert überschritten. Was bedeutet das für Gartenbesitzer?

Brunnenwasser aus privaten Anlagen in Ulm, im Kreis Neu-Ulm und im Alb-Donau-Kreis weist teilweise deutlich zu hohe Nitratwerte auf. Das ergaben Untersuchungen der gemeinnützigen Umweltschutzorganisation VSR-Gewässerschutz mit Sitz in Geldern (Nordrhein-Westfalen).

Proben aus Ulm, dem Landkreis Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis

102 Gartenbesitzer hatten im Juli ihr Brunnenwasser am Labormobil des Vereins abgegeben, um Gesundheitsrisiken bei der Nutzung des Wassers auszuschließen. Laut einer Pressemitteilung der Umweltschützer wurde in zehn der privat genutzten Brunnen eine Überschreitung des in der Trinkwasserverordnung festgelegten Grenzwerts von 50 Milligramm pro Liter (mg/l) Nitrat festgestellt.

„Durch unsere Analysen erfahren wir, in welchen Orten besonders hohe Nitratwerte vorliegen“, so Diplom-Physiker Harald Gülzow, der im Labormobil bereits die ersten Untersuchungen durchführte. Die Nitratbelastungen blieben nicht im oberflächennahen Grundwasser, sondern gelangten in immer tiefere Grundwasserschichten. Gartenbrunnen, die genutzt würden, förderten die Belastungen zutage. Nitrate, die vom VSR-Gewässerschutz heute im Brunnenwasser gefunden würden, könnten in einigen Jahren das Trinkwasser belasten.

Zu hohe Nitratwerte wurden auch in Neu-Ulm und Jedelhausen festgestellt

Gülzow stellte in privaten Brunnen in Hüttisheim 129 Milligramm Nitrat pro Liter (mg/l), in Bach 60 mg/l, in Einsingen 83 mg/l, in Gögglingen 81 mg/l, in Wiblingen 61 mg/l, in Jedelhausen 110 mg/l, in Straß 61 mg/l und in Unterelchingen 61 mg/l fest. Das bedeute Einschränkungen für die Nutzung im Garten. Die Brunnenbesitzer könnten dann mit dem Wasser nicht mehr den Gartenteich befüllen, weil es sonst zu einem starken Algenwachstum komme. Das schade der Artenvielfalt im naturnahen Teich. Bei über 100 mg/l Nitrat im Gießwasser komme es auch zu einer Nitratanreicherung im Gemüse.

Die Ergebnisse zeigen dem Verein zufolge, dass es wichtig ist, das Brunnenwasser alle drei Jahre untersuchen zu lassen, da sich die Nitratbelastungen veränderten. Brunnenbesitzern, die den Termin am Labormobil verpasst haben, können dem VSR-Gewässerschutz noch bis Ende November eine Wasserprobe mit der Post zusenden. Informationen dazu finden alle Interessenten auf der Homepage unter vsr-gewaesserschutz.de.

Viele Bürger wollten auch wissen, woher die Nitratbelastung kommt. „Auswertungen in ganz Deutschland liefern uns die Bestätigung, dass ein hoher Anteil an intensiver Landwirtschaft zu höheren Nitratbelastungen führen“, erklärte dazu Harald Gülzow. „Dagegen stellen wir fest, dass wenn Siedlung, Verkehr oder Wald im Kreis dominieren, die Belastungen geringer sind.“

Die landwirtschaftlichen Flächen im Alb-Donau-Kreis und dem Kreis Neu-Ulm bestünden zu etwa 73 Prozent und im Stadtkreis Ulm zu 86 Prozent aus Ackerflächen. Dort sei die Gefahr der Nitratauswaschung höher als unter Grünland. Das liege daran, dass die ganzjährige ununterbrochene Begrünung der Fläche eine intensive Durchwurzelung aufweise und dadurch das Nitrat aus dem Dünger weniger ausgewaschen werde. Das sei bei Ackerflächen nicht der Fall.

Das fordert die Umweltschutzorganisation VSR-Gewässerschutz

Besonders hoch sei die Nitratauswaschung unter Feldern, die keine Bodenbedeckung aufweisen. Regenfälle schwemmten Nitrat, das nach der Ernte von Getreide oder Mais im Boden verbleibe, ins Grundwasser. Der VSR-Gewässerschutz fordert, dass noch mehr Zwischenfrüchte angebaut werden, die den restlichen Stickstoff durch ihr Wachstum aufnehmen.

Die Organisation setzt sich nach eigenen Angaben seit 40 Jahren für den Schutz von Gewässern ein. Die Abkürzung geht auf ihren ursprünglichen Namen zurück, „Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse“. Heute sind die Umweltschützer bundesweit aktiv.