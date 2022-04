Ulm

vor 4 Min.

Ulmer Firma Beurer will im Zwölf-Millionen-Euro-Neubau klimaneutral werden

Plus Mit Heizkissen als Keimzelle ist die Ulmer Firma Beurer in über 100 Jahren groß geworden. Zur Einweihung eines Neubaus am Stammsitz präsentiert der Firmenchef ehrgeizige Ziele.

Von Oliver Helmstädter

Es war das Jahr 1919, als Käthe und Eugen Beurer das erste Heizkissen erfanden. 103 Jahre später steht just an jenem Fleckchen in der Söflinger Straße ein millionenschwerer Neubau, den ihr Urenkel Marco Bühler nun offiziell eröffnete - nach dreimaliger pandemiebedingter Verschiebung. Aus der Heizkissen-Manufaktur ist ein High-Tech-Konzern geworden, der wächst, was das Zeug hält.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen