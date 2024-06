Ulm

vor 33 Min.

In Ulm am Samstag: Tag der Rose und Antikmarkt

Seit weit über 20 Jahren die „Rosenfreunde Ulm“ den wunderschönen Rosenmarkt, am sogenannten „Tag der Rose“.

Zwei Veranstaltungen locken am Samstag in die Ulmer Innenstadt: der Rosenmarkt auf dem Münsterplatz und der Antikmarkt am Schuhhausplatz und Judenhof.

Am Samstag, 8. Juni, stehen in Ulm der der traditionelle Rosenmarkt auf dem südlichen Münsterplatz und der Antikmarkt am Schuhhausplatz und Judenhof. Rosenmarkt: Seit weit über 20 Jahren initiieren die „Rosenfreunde Ulm“ den Rosenmarkt, am „Tag der Rose“. Hier findet man Wildrosen, historische, englische und moderne Gartenrosen, begleitende Stauden und Kräuter - es blüht und duftet am Ulmer Münster in einzigartiger Pracht. Daneben gibt es auch Kunsthandwerk, Schmuck, Kosmetik, Rosenspaliere, Gartenwerkzeug und Gartenantiquitäten. Der Antikmarkt rund um den Schuhhausplatz und Judenhof ist in Ulm ebenfalls seit vielen Jahren ein Besuchermagnet Über 50 Beschicker und Beschickerinnen aus Süddeutschland und Österreich haben durchaus seltene Stücke im Gepäck. (AZ)

